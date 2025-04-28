Альфа-Банк создает Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Альфа-Банк"

Альфа-Банк вкладывает 3 миллиарда рублей в тех, кто создает будущее страны. А это 3 миллиона студентов и 300 вузов по всей России. Платформа Альфа-Будущее (16+) — гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы.

Цель платформы — развитие талантливой молодежи и преподавателей, улучшение инфраструктуры учебных заведений и внедрение передовых образовательных технологий.

— Альфа-Будущее — образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы даем молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира, — подчеркнул Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК»