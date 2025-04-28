Татарстан стал одним из лидеров по господдержке бизнеса через онлайн-платформу

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку регионов России, которые получили наибольшую финансовую поддержку для бизнеса через платформу МСП.РФ. В числе лидеров также Краснодарский край, Ростовская область, Удмуртская Республика и Крым, сообщили в пресс-службе Министерства экономики Татарстана.

С начала 2025 года около 2 тыс. предпринимателей из 71 региона получили микрозаймы на сумму свыше 5,1 млрд рублей. Гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич уточнил, что платформа стала «единым окном» для бизнеса, упрощая процесс получения финансовой поддержки.

В Татарстане помощь была оказана примерно 90 компаниям, и регион привлек около 300 млн рублей по льготной ставке от 1% годовых. Половина поддержанных предприятий трудится в производственном секторе, остальные работают в услугах, торговле, сельском хозяйстве и строительстве.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Министерство экономики Татарстана реализует пять программ госкредитования с процентной ставкой от 1 до 9,5% годовых. Максимальная сумма займа составляет до 15 млн рублей на срок до четырех лет.

