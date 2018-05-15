Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан
Общая информация
Ассоциация была создана в 2017 году. Основная цель — эффективное и стабильное функционирование отельного рынка Республики.
Основными функции:
1)защита и лоббирование интересов во власти,
2)информационное обеспечение,
3)маркетинг и продвижение,
4)обучение и повышение профессионального уровня,
5)формирование и ведение базы данных потенциальных сотрудников «Отельный банк кадров»,
6)взаимодействие с поставщиками и взаимодействие с туроператорами.
Руководитель — Сафина Гульнара Маратовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, 420021, РТ, г.Казань, ул.Татарстан, 11, а/я 287
- Телефон: +7 937 611 17 69
- Email: info@aokrt.ru
- Сайт: www.aokrt.ru
Дата последнего обновления: 15.05.2018