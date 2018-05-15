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Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан

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Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан Фото: 2017.tourismexpo.ru

Общая информация

Ассоциация была создана в 2017 году. Основная цель — эффективное и стабильное функционирование отельного рынка Республики.

Основными функции:

1)защита и лоббирование интересов во власти,

2)информационное обеспечение,

3)маркетинг и продвижение,

4)обучение и повышение профессионального уровня,

5)формирование и ведение базы данных потенциальных сотрудников «Отельный банк кадров»,

6)взаимодействие с поставщиками и взаимодействие с туроператорами.

Руководитель — Сафина Гульнара Маратовна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, 420021, РТ, г.Казань, ул.Татарстан, 11, а/я 287
  • Телефон: +7 937 611 17 69
  • Email: info@aokrt.ru
  • Сайт: www.aokrt.ru

Дата последнего обновления: 15.05.2018

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