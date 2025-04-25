В Татарстане налоговые сборы за первый квартал выросли на 13% — до 394 млрд рублей
Татарстанский ТЭК увеличил отчисления в казну, а банки и машиностроительные компании показали небольшое снижение
Налоговые сборы по итогам первого квартала составили 394 млрд рублей, рост — на 13%, сообщил глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. В абсолютном выражении прирост составил 46 млрд рублей.
В консолидированный бюджет республики поступления увеличились на 20% — до 125 млрд рублей, по страховым взносам — на 23%, до 88,2 млрд рублей, уточнил он. Всего было собрано налоговых и неналоговых доходов 140,1 млрд рублей. По объему налоговых сборов Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов России.
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