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В Татарстане налоговые сборы за первый квартал выросли на 13% — до 394 млрд рублей

15:35, 25.04.2025

Татарстанский ТЭК увеличил отчисления в казну, а банки и машиностроительные компании показали небольшое снижение

В Татарстане налоговые сборы за первый квартал выросли на 13% — до 394 млрд рублей
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Налоговые сборы по итогам первого квартала составили 394 млрд рублей, рост — на 13%, сообщил глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. В абсолютном выражении прирост составил 46 млрд рублей.

В консолидированный бюджет республики поступления увеличились на 20% — до 125 млрд рублей, по страховым взносам — на 23%, до 88,2 млрд рублей, уточнил он. Всего было собрано налоговых и неналоговых доходов 140,1 млрд рублей. По объему налоговых сборов Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов России.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева

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