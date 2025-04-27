Татарстан вошел в десятку регионов с наибольшим числом корпоративных банкротств

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2025 года Татарстан вошел в первую десятку регионов России по числу корпоративных банкротств, свидетельствуют данные «Федресурса». Это произошло на фоне общего снижения числа новых процедур банкротства в стране, вызванного, по мнению экспертов, удорожанием этих процедур и переходом к внесудебным методам реструктуризации долгов, сообщили РБК.

Кроме того, в первом квартале 2025 года в Башкирии было зарегистрировано 32 корпоративных банкротства, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика заняла девятое место среди российских регионов по этому показателю, уступая Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В целом по стране количество новых процедур банкротства снизилось до рекордно низкого уровня — 1629 случаев, что на 22,1% меньше, чем в первом квартале 2024 года. По словам руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, кредиторы все реже прибегают к банкротству, предпочитая внесудебные методы реструктуризации долгов.

Эксперты также связывают снижение числа банкротств с повышением минимального порога задолженности для юрлиц, который был увеличен с 300 тыс. до 2 млн рублей.

Напомним, что по итогам 2024 года число граждан, утративших статус индивидуального предпринимателя (ИП) по причине банкротства, увеличилось на 20%.

Анастасия Фартыгина