Главный экономист Банка ЗЕНИТ об итогах заседания ЦБ по ключевой ставке

Главный экономист Банка ЗЕНИТ Марина Никишова прокомментировала решение Банка России сохранить показатель ключевой ставки: «Банк России ожидаемо принял решение сохранить ставку на текущем уровне в 21%. Регулятор объяснил это тем, что текущее инфляционное давление остается высоким (в апреле — 10,38% в годовом выражении), но продолжает снижаться. Однако, на наш взгляд, сигнал стал несколько мягче. Пресс-релиз не содержит формулировок о возможном повышении ставки. Кроме того, ЦБ понизил ожидания по среднему значению ставки до 19,5—21,5% против февральского прогноза 19—22%».

Оценивая влияние текущего решения, эксперт отметила, что, несмотря на сохранение уровня ключевой ставки в течение длительного времени, банки уже готовятся к началу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), и тенденция к снижению процентных ставок по вкладам, предположительно, продолжится. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков по объемам депозитов физлиц продолжает постепенно снижаться после рекордного пика в 22,28% в декабре 2024 г. На конец второй декады апреля, по данным мониторинга Банка России, средняя ставка составляет около 20,04%.

«Продолжительная жесткая ДКП Банка России внесла свой вклад в укрепление рубля. Несмотря на падающую нефть, российский рубль продолжает удивлять своей стабильностью. Но текущая сила рубля, по нашим оценкам, уже не оправданна фундаментальными факторами. Российский рубль продолжает держаться в диапазоне 81—83 руб./долл. преимущественно на фоне ожиданий улучшения геополитической ситуации со стороны инвесторов», — подчеркнула Марина Никишова.

Главный экономист банка отметила неустойчивость динамики инфляции. Так, недельная инфляция замедляется, но инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,1%, прервав двухмесячную тенденцию снижения. Объем корпоративного кредитования, хоть и замедляется, но, по оценкам Банка России, вырос в марте на 0,9% мес./мес.

«Учитывая, что Банк России сохранил ставку в 21% и дал нейтральный сигнал, мы ожидаем начала снижения ключевой ставки на заседании 25 июля. Принимая во внимание позитивный инфляционный тренд, охлаждение экономики и кредитования, ЦБ вполне может начать цикл снижения ставки уже летом (при прочей благоприятной рыночной конъюнктуре). По нашим оценкам, первое снижение ставки можно ожидать 6 июня (менее вероятно) или 25 июля (более вероятно) на 100 б.п. до 20% годовых», — сообщила Марина Никишова.