Канада ввела санкции против российских депутатов и банков

Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций, сообщает «РИА Новости».



Санкции вводятся против 31 одного ключевого представителя внутреннего круга президента РФ Владимира Путина, близких контактов и членов семей некоторых, ранее уже попавших под санкции; 27 ключевых финансовых институтов. Дополнительно меры ввели против четырех граждан Украины, агентов пророссийской дезинформации.

В санкционном списке — 382 россиянина, среди которых депутаты Госдумы, поддержавшие признание ЛНР и ДНР, а также Игорь Шувалов, Герман Греф, Роман, Борис, Павел и Лилия Ротенберги, Евгений Пригожин.

Санкции ввели против Центробанка, Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», Газпромбанка, Ростеха, Ростелекома, Русгидро, Алросы, РЖД, ОАК, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Газпрома, Газпромнефти, Транснефти и министерства финансов.

В список включили украинцев Тараса Козака, Владимира Олейника, Олега Волошина и Владимира Сивковича.

Фото: duma.gov.ru

США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против банка «Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка». Президент США Джо Байден заявил, что страна намерена ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

Кроме того, США вводят санкции против банка ВТБ. Также новые американские санкции затронут российскую космическую программу и коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний. А страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий.

До этого санкции против России ввела Великобритания. Санкции коснулись в частности физических лиц и госкорпораций.

Маргарита Головатенко