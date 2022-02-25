Боррель: ЕС решил ввести санкции против Путина и Лаврова

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС решил ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. Боррель также добавил, что в новый черный список Евросоюза попали 26 россиян.

Фото: kremlin.ru

Сегодня страны ЕС договорились о внесении Путина и Лаврова в санкционный список. Евросоюз заморозит их банковские счета. Запрет на въезд вводиться не будет, чтобы урегулировать конфликт на Украине.



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Дарья Акимова