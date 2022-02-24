Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в спецоперации на Украине

Белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.

— Около 5 утра госграница Украины на участке России и Белоруссии подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Белоруссией. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции, — приводит «Белта» его слова.

Фото: flickr.com

На прошлой неделе Минск и Москва продолжили совместную проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе. Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Белоруссию о готовности ввести санкции против официальных лиц страны, поддерживающих действия России.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина