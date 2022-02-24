Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения
На всей территории Украины вводится военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Америка уже начала подготовку международной помощи.
Президент призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.
Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации». Работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы остановлена до полуночи.
Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.
Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. В четверг он обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.
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