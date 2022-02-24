Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения

На всей территории Украины вводится военное положение, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Америка уже начала подготовку международной помощи.

Президент призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации». Работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы остановлена до полуночи.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. В четверг он обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

Маргарита Головатенко