Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для предотвращения полномасштабного конфликта на Украине необходимо сесть за стол переговоров.



Для переговоров Москвы и Киева нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления ее в НАТО и прекращение боев в Донбассе, заявил белорусский президент.

Лукашенко считает, что Киев терпит поражение и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы. Также президент РБ выступил с предложением провести российско-украинские переговоры в Минске, сообщает «РИА Новости».

Сегодня на оперативном совещании с военными Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации на Украине. По его словам, сегодня около пяти часов утра госграница Украины на участке России и Белоруссии подверглась атаке со стороны российских войск.

Маргарита Головатенко