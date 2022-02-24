Байден пообещал «призвать Россию к ответу» за операцию в Донбассе

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи с объявлением специальной военной операции России в Донбассе, передает Reuters.



«Сегодня вечером весь мир молится за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака», — сказал он.

Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом.

В четверг Байден обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Путин подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Решение принято в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».

Путин отметил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он добавил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, а в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно.

Маргарита Головатенко