Галимова: задача Татарстана — в любой момент быть оперативно готовым встретить беженцев из Донбасса

В Казань 23 февраля должен был приехать поезд из беженцами из Донбасса, однако его прибытие отложили. Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, «формированием эшелонов занимается непосредственно та страна, откуда будут отправляться люди, которые нуждаются в помощи». От РТ это не зависит.

— Задача республики, задача правительства [РТ], которую поставил президент [Татарстана], заключается в том, чтобы в любой момент быть оперативно готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать им необходимую помощь, — разъяснила Галимова.

Она напомнила, что в Татарстане работает оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев. Он провел уже несколько заседаний.

Татарстан уже готов принять беженцев из ДНР и ЛНР, заверила Галимова. Все организационные мероприятия проведены.

18 февраля главы ЛНР и ДНР объявили о массовом централизованном выезде жителей республик в Россию, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс.

Казань должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса сегодня. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт»

