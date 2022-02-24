Мосбиржа приостановила торги из-за обвала на рынках

Московская биржа в четверг утром объявила о закрытии торгов на всех рынках, об этом сообщается на официальном сайте биржи.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Индекс Мосбиржи обвалился на 11%.

По состоянию на утро 24 февраля, доллар превысил отметку в 84 рубля, а евро — 95 рублей. Такие показатели стоимости американской валюты наблюдаются впервые с января 2016 года, европейской — с декабря 2014-го.

Фото: Анна Сейтумерова

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. В четверг он обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения. Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Америка уже начала подготовку международной помощи. Также Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».

Маргарита Головатенко