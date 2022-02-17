Экономика Татарстана вернулась к докризисным показателям по итогам 2021 года

Фото: Анна Сейтумерова

Экономика Татарстана по итогам 2021 года вернулась к докризисным показателям, проинформировал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.



Он сообщил, что валовой региональный продукт республики в 2021 году достиг 3,35 трлн рублей — на 3,8% больше показателей по итогам 2020 года и на 0,9% больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял четвертое место в списке регионов России по производительности труда. Рейтинг возглавили Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия. В конце 2021 года Татарстан стал лидером среди регионов России по привлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда».

Маргарита Головатенко