Госжилфонд выполнил годовую программу обеспечения жильем детей-сирот

Госжилфонд при Президенте Татарстана обеспечил жильем в уходящем году 636 детей-сирот.



За счет государства участникам программы предоставили государства однокомнатные квартиры в соципотечных домах в разных районах республики.

Квартиры полностью готовы для проживания. В них выполнена чистовая отделка, квартиры оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии.

«Как и прежде, сироты не ограничиваются при выборе квартиры конкретным населенным пунктом. Они могут сами решить, в каком городе или районе будут проживать, ориентируясь и на рабочие места, зарплаты, и на возможности дальнейшего роста», — сообщил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.



Фото: realnoevremya.ru

В Казани в микрорайоне «Салават купере» заселили шестой с начала 2021 года соципотечный дом. В четырех подъездах 17-этаэжного здания квартиры получили в том числе и дети-сироты.

Маргарита Головатенко