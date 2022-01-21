Казанского историка-«маньяка» признали вменяемым

По версии СК, среди жертв казанца Игоря Птицина — две несовершеннолетние. Полная хронология нападений

Фото: Ирина Плотникова

Следком готовится предъявить окончательное обвинение по делу о затяжной серии убийств, покушений и изнасилований в казанских лесопосадках. Из семи жертв — три на кладбище, включая двух девушек 16 и 17 лет, дела о смерти которых не могли раскрыть на протяжении десяти лет. На продлении меры пресечения экс-сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Игорь Птицин подтвердил «Реальному времени» — вину признает и раскаивается. Эксперты считают — принудительное лечение этому «гвардейцу» не требуется.

«Новая» жертва в деле Птицина



Его излюбленным местом нападения была территория у Глубокого озера. Именно это место указали четверо выживших и там нашли тело 17-летней студентки Академии правосудия Даши Максимовой в августе 2011 года. Убийца проломил ей голову. «Он жил неподалеку и знал там каждую тропинку», поделился с «Реальным временем» один из знакомых Птицина. Говорит, долго не мог поверить, что его давний знакомый Игорек и есть тот самый «маньяк», о поимке которого сообщал меньше года назад глава МВД Татарстана.

Соседи, сослуживцы и однокурсники обвиняемого пребывали в таком же шоке — не могли представить вежливого и обходительного с женщинами знакомого в роли насильника и убийцы.

За месяц до нападения на Дашу в другой казанской лесопосадке — на улице Воровского близ Северного вокзала нашли тело 16-летней Ксении А. Как выяснило «Реальное время», обвинение в ее смерти также предъявлено Игорю Птицину, и он его признает.

В Советском райсуде Казани замруководителя 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов просил о продлении ареста Птицину и сообщал, что расследование — на финишной прямой. Осталось ознакомить фигуранта с результатами ранее проведенных экспертиз, предъявить обвинение в окончательной редакции и предоставить материалы дела для ознакомления. Сам обвиняемый против дальнейшего пребывания в СИЗО не возражал, и суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

В Советском райсуде Казани замруководителя 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов просил о продлении ареста Птицину и сообщал, что расследование — на финишной прямой

На данный момент 49-летний Игорь Птицин привлекается по 10 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений 2009—2017 годов. Часть из них приходится на тот период, когда этот выпускник исторического факультета КГУ служил в Центре охраны промышленных объектов ФГУП «Охрана» Росгвардии. Дослужился до начальника караула.

«Дипломированный историк, работал в разных местах. Вел замкнутый образ жизни — ни друзей, ни длительных отношений с противоположным полом. Его мать умерла в 2016-м. Своей семьи и детей не было. Единственным увлечением было чтение книг — в основном философских», — рассказывал о Птицине в интервью «Реальному времени» глава Следкома по РТ Валерий Липский.

По данным следствия, в свое время по делам об убийствах в посадках задерживали более 80 человек, в том числе граждан Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана. Проводили работу в разных регионах страны, допрашивали более 900 свидетелей, изымали почти 10 тысяч образцов для сравнительного исследования — проверяли их по федеральной геномной базе. В итоге спустя 12 лет силовикам удалось обнаружить в том самом геномном банке совпадение образца с казанского места преступления 2009 года с образцом несудимого мужчины, который делился своей ДНК при расследовании совсем другого дела. Тем несудимым оказался Птицин.

В каких преступлениях обвиняется и признается «гвардеец»



«Реальному времени» удалось восстановить хронологию тех преступлений, которые предъявляют дипломированному историку:

21—22 августа 2009 года — изнасилование и убийство 30-летней женщины в Авиастроительном районе в районе улицы Тэцевской. После сексуального насилия преступник нанес жертве не меньше трех ударов по голове.

26 мая 2011 года — покушение на убийство в лесном массиве недалеко от остановки «Озеро Лебяжье». Женщина получила три удара по голове, но избежала сексуального насилия.

17 июля 2011 года — насильственные действия сексуального характера и убийство 16-летней в лесопосадке на улице Воровского. Через 2 недели девушке должно было исполниться 17 лет.

19 августа 2011 года — убийство после покушения на изнасилование 17-летней студентки Академии правосудия в лесу у озера Глубокое.

21 июля 2013 года — покушение на изнасилование и ножевое ранение женщины в живот в районе озера Глубокое.

3 июля 2016 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства близ озера Глубокое, — преступник угрожал жертве ножом, но та смогла вырваться и сбежать.

7 августа 2017 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства около озера Глубокое, — женщина не испугалась приставленного ножа и сбежала.

— К предъявленному обвинению мне добавить нечего. Вину признаю. Раскаиваюсь, — кратко ответил на вопросы «Реального времени» арестованный в перерыве судебного заседания, объяснять, что им двигало — отказался.

В числе орудий преступления по разным эпизодам проходят камни, металлическая труба и ножи.

По данным источников в правоохранительных органах, за время ареста Игоря Птицина неоднократно вывозили к озеру Глубокое и на другие места преступления, где он подробно рассказывал и показывал на манекенах, что делал. Говорят, расследование дела затянулось из-за нескольких явок с повинной — сотрудничая со следствием, обвиняемый пожелал рассказать и о тех сорванных по разным причинам попытках склонить дам к близости, по которым с заявлениями в полицию никто не обращался.

— Я пойду на суд и собираюсь участвовать во всех заседаниях, как бы ни было тяжело. Там должны доказать те обвинения, которые сейчас предъявлены, — поделилась с «Реальным временем» Марина Максимова, мать убитой студентки. — Мне самой хочется понять, по какой причине он так расправлялся с девочками. Он ведь не только мою дочь убил, он изменил в корне жизнь нашей семьи. Время не лечит — наоборот, вижу, как дети знакомых растут, и каждый день думаю, какой она могла бы сейчас быть...

Что показала экспертиза

Как выяснилось на заседании Советского суда по мере пресечения Птицину, ему проводили комплексную психолого-психиатрическую социологическую экспертизу в Москве, в институте Сербского. Само обследование проводилось еще осенью, его результаты в Казань прислали лишь под Новый год.

По данным источников «Реального времени», эксперты выявили у обвиняемого некие проблемы по части душевного здоровья, однако дали четкое заключение — на момент инкриминируемых событий он полностью осознавал что делает и сейчас тоже осознает. В общем — нет оснований для обращения в суд за направлением фигуранта на принудительное лечение.

Окончательное обвинение по этому делу планируют предъявить не позднее февраля. Однако на ознакомление с 50 томами дела может уйти еще несколько месяцев. Несмотря на это, есть шанс, что свой 50-летний юбилей в июне Игорь Птицин встретит уже на скамье подсудимых.