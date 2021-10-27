Не признающий вину в наркосбыте экс-судья из Казани прошел «детектор лжи»

На процессе в Зеленодольске допросили свидетелей задержания наркогруза и засветили участие госслужащих в бизнесе

Фото: Ирина Плотникова

«Намеревались использовать статус и неприкосновенность судьи для беспрепятственного совершения преступления», — такая цитата из обвинения прозвучала в Зеленодольском горсуде в процессе над казанским мировым судьей в отставке и бывшим сотрудником МЧС. Первый полностью признал вину в покушение на сбыт крупной партии синтетических наркотиков, второй отрицал свою причастность и просил приобщить к материалам дела результат добровольной проверки на «детекторе лжи». О чем поведали суду свидетели обвинения и на чем будет строится защита подсудимого пенсионера Фемиды — в материале «Реального времени».

«Со слов водителя, сумка принадлежит его другу — судье»



Первыми повестки на судебный допрос получили зеленодольские инспекторы ГИБДД Алексей Иванов и Александр Федотов. 16 мая 2020 года их экипаж заступил на дежурство в 6 утра и вскоре получил команду — принять меры к задержанию иномарки Kia Ceed белого цвета.

— Нам передали, что в районе садовых товариществ Зеленодольска движется этот автомобиль, в котором могут находится запрещенные к обороту незаконные вещества, — вспоминал на заседании суда Иванов. С его слов, автомобиль был обнаружен и остановлен на 108-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск. Попыток скрыться не было.

В машине находились двое. Обоих свидетели из ГИБДД опознали и в суде, указав на водителя — экс-судебного пристава Фархата Сафиуллина, за стеклом «аквариума», и на пассажира, мирового судью в отставке Айдара Хадиуллина на передней скамье в зале. Со слов инспекторов, команда к остановке авто поступило от руководителя зеленодольского ОКН — полицейского отдела по контролю за оборотом наркотиков, и в течение минуты на место подъехали сами наркополицейские. Участия в их мероприятиях гаишники не принимали. Лишь проверили удостоверение водителя и документы на авто, владельцем которой является знакомый Сафиуллина.

— Наркотические средства были изъяты? — уточнила Диляра Хатипова, помощник прокурора Зеленодольска.

— Да, много свертков разноцветных. Но на тот момент не было установлено — наркотик ли это, — пояснял Иванов.

Его коллега Александр Федотов свидетельствовал — после остановки нужной машины он пошел проверять документы, а напарник остался за рулем — на случай, если преследуемое авто продолжит движение. Со слов Федотова, он получил документы от водителя.

— С ним был пассажир. Представился судьей. Показал удостоверение... Хадиуллин, если не ошибаюсь, — продолжил свидетель.

— Вы с обоими контактировали? Хадиуллин представился судьей и сказал: «Не имеете права меня досматривать? — подключилась к допросу адвокат отставника Фемиды Марина Любушкина.

— Нет. Он только представился. Отпустить его не требовал.

Куда подробнее события описал безработный Ильяс Шигапов — в то субботнее майское утро он ехал по трассе и после остановки полицейскими получил предложение выступить понятым при осмотре автомобиля Kia Ceed.

— Машину открыли, а там, в перчаточнице между пассажирским и водительским сиденьем сумка стояла. Открыли ее и вытащили сверток, перемотанный коричневым скотчем. Достали оттуда и разложили пакетики — я эти действия на телефон фотографировал, на память не надеюсь. В них были какие-то разноцветные гранулы — то ли синие, то ли зеленые. Было 80 пакетиков, — сообщил понятой.

Затем свидетель припомнил, что водитель задержанной машины больше молчал, а «второй все просил, чтобы позвали начальника, говорил — будет общаться только с начальником».

Адвокат Любушкина уточнила — говорил ли Хадиуллин сотрудникам полиции, что досматривать вещи судьи они не имеют права. С ответом Шигапов затруднился. Сослался, что память после двух инсультов подводит. По ходатайству прокурора, на процессе огласили часть забытых свидетелем показаний — в Следкоме он сообщал: «со слов водителя, сумка принадлежит его другу — судье».

Версия обвинения: 58,5 грамма дури и роли подсудимых

Прежде чем перейти к допросам в Зеленодольском горсуде огласили обвинение двум фигурантам. Эта процедура заняла всего 12 минут — напомним, в деле всего один эпизод незавершенного, по версии следствия, преступления.

Гособвинитель Хатипова напомнила — подсудимый Айдар Хадиуллин в 2018-м постановлением Госсовета РТ был избран мировым судьей участка №10 по Ново-Савиновскому району Казани. А 18 мая 2020 года Квалифколлегия судей Татарстана прекратила его полномочия в связи с уходом в отставку по собственному желанию. Заседание ККС РТ, отметим, провели в первый же рабочий день после выходных, в которые разразился наркоскандал.

По версии обвинения, не позднее 16 мая 2020 года — точная дата не установлена — неустановленные лица, а также ранее знакомые между собой Хадиуллин (мировой судья) и Сафиуллин (пожарный, бывший судебный пристав) вступили в преступный сговор на совершение незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере на территории России. При этом сообщники обладали «информацией о высокой степени доходности наркобизнеса, способах достижения преступных целей и конспирации этой деятельности, действуя из корысти с использованием возможностей информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, портал Hydra и мессенджер Vipole», сообщила гособвинитель.

Далее, с ее слов, был разработан преступный план с целью извлечения максимального дохода. Согласно плану, «неустановленные лица, имея в наличии крупную партию» наркотиков, должны были «поместить их в тайное хранилище в специально оборудованном месте — тайнике, исключающим случайное визуальное обнаружение» для последующей передачи партии ныне подсудимым «с целью дальнейшего незаконного сбыта».

В СК и прокуратуре считают: Хадиуллин и Сафиуллин должны были забрать партию и разложить ее по оборудованными ими же тайникам, а затем передать адреса этих «закладок» на портале Hydra неустановленным потребителям наркотиков за незаконное денежное вознаграждение.

— Хадиуллин и Сафиуллин намеревались использовать служебное положение последнего — статус судьи — для беспрепятственного совершения преступления, — продолжила представитель прокуратуры. Она сослалась на положения Закона РФ «О статусе судей» о неприкосновенности служителя Фемиды, которая включает в себя неприкосновенность личности судьи, занимаемых им жилых и служебных помещений, используемого им личного и служебного транспорта, его документов, багажа и иного имущества, а также тайну переписки, переговоров и сообщений.

Фархат Сафиуллин

Согласно обвинительному заключению, неустановленные сообщники подсудимых поместили в тайник в полутора километрах от поселка Дубровка Зеленодольского района синтетические наркотики двух видов общим весом 58,5 граммов и сделали это не позднее 5 часов утра 48 минут 16 мая 2020 года, а затем сообщили подсудимым место тайника, используя мессенджер Vipole.

И 16 мая с 6.25 до 8.35 Хадиуллин и Сафиуллин прибыли к нужному месту на автомобиле, съехав на обочину примерно в 10 метрах от лесопосадки, сообщила суду Диляра Хатипова:

— Далее Сафиуллин вышел из автомобиля, направился на указанный участок местности, где обнаружил тайник и извлек из него наркотические средства в крупном размере. При этом Хадиуллин с целью реализации совместного преступного умысла, действуя в составе группы по предварительному сговору, вышел из автомобиля для наблюдения за окружающей местностью в целях своевременного предупреждения Сафиуллина в случае появления третьих лиц и предотвращения возможности быть застигнутыми с поличным на месте преступления. Далее Хадиуллин, держа в руках принадлежащую ему сумку, открыл ее и предложил Сафиуллину поместить в нее наркотические средства, ранее извлеченные из тайника...

Машина тронулась в сторону Зеленодольска — для оборудования наркозакладок, как полагает сторона обвинения. Но вмешательство следивших за местом крупного тайника наркополицейских помешало довести умысел до конца.

— Обвинение не признаю в полном объеме, — сообщил после услышанного мировой судья в отставке. Арестованный по этому делу экс-сотрудник МЧС занял противоположную позицию: «Обвинение понятно. Признаю полностью».

Версия защиты: Хадиуллин помогал Сафиуллину в создании бизнеса

Адвокат не признающего вину Марина Любушкина заявила ходатайства о приобщении к материалам дела целого пакета документов, «на которых основывается позиция защиты и Хадиуллина». По мнению адвоката, они необходимы для объективности оценки доказательств и могут повлиять на исход дела.

В указанном перечне — договор аренды Сафиуллиным нежилого помещения в деловом центре на улице Миля.

— Этот документ подтверждает факт, что Сафиуллин намеревался вести деятельность по оказанию юридических услуг, о чем сообщает мой подзащитный, — объяснила Любушкина. — Также просим приобщить акт приема-передачи к этому договору, правила для арендаторов и образец договора об оказании услуг №1 от 13 февраля 2020 года. Этот типовой договор составлялся моим подзащитным, поскольку он помогал Сафиуллину на начальном этапе в создании своего бизнеса... Эти документы подтверждают нашу позицию.

Айдар Хадиуллин

В суть позиции адвокат на этом заседании вдаваться не стала. Однако, по данным источников «Реального времени», в числе доказательств обвинения есть переписка подсудимых в мессенджерах, в которой неоднократно упоминаются некие «договоры». Правда, силовикам показалось странным, что предложениями «Поехали, договоры доделаем» фигуранты обменивались в 4-5 часов утра, да еще по выходным. По этой переписке была проведена судебная лингвистическая экспертиза. Правда, ее данные пока не озвучиваются.

Далее на заседании Марина Любушкина представила документы физлиц, которым Сафиуллин оказывал или намеревался оказать юридические услуги.

— Эти материалы Сафиуллин передал Хадиуллину, чтобы тот, как практикующий юрист дал свою оценку. Они взаимодействовали по вопросу открытия Сафиуллиным юридической фирмы, — объясняет адвокат.

Также защитник просила вызвать на допрос трех свидетелей защиты Закирова, Карамуллина и Валиеву — действующего помощника судьи мирового участка №10 по Ново-Савиновскому району Казани:

— Она может подтвердить, что Сафиуллин и Карамуллин были на судебном участке и также занимались вот этой подготовкой документов, обсуждением — в период пандемии, когда суды не работали... А Закиров сообщает, что Хадиуллин к нему обращался с вопросом по выкупу пакета должников, чтобы продолжить работу по направлению исков о выдаче судебных приказов.

Вопрос — получал ли госслужащий в статусе мирового судьи вознаграждение за помощь другому госслужащему в бизнесе — на заседании не задавался.

Защита просила также приобщить заключение эксперта о прохождении Айдаром Хадиуллиным еще в июне 2020-го психофизиологического исследования с применением полиграфа. Марина Любушкина подчеркнула — эксперт полностью соблюдал методику, по которым такие исследования проводятся в органах предварительного следствия.



— Плюс ко всему эксперт был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Считаем необходимым приобщить данную экспертизу, чтобы у суда была полная картина происходящего, — добавила она.

С учетом позиции других участников процесса председательствующий судья Елена Германова согласилась приобщить лишь документы по аренде и дала добро на вызов свидетелей защиты. Документы без печатей и подписей судья отклонила, в том числе — бланк договора об оказании услуг ООО «Байпас Финанс». Это коллекторское агентство было создано в октябре 2019-го, его учредителем числится один из заявленных защитой свидетелей — Карамуллин.

Марина Любушкина — в центре

От проверки на «детекторе лжи» в СК Хадиуллин отказался

Что до проверки на «детекторе лжи», то и в этой части суд решил отказать: «Заключение не может быть приобщено, поскольку лицо, проводившее данное исследование не было в установленном законом порядке предупреждено об уголовной ответственности».

Впрочем, защите сообщили о возможности допроса этого эксперта в суде. После заседания адвокат Хадиуллина поделилась с «Реальным временем» информацией о результатах прохождения полиграфа. По словам Марины Любушкиной, перед экспертом были поставлены шесть вопросов:

Договаривался ли Хадиуллин с Сафиуллиным о действиях с наркотическими средствами?

Распределялись ли ими роли в действиях по приобретению или сбыту наркотических средств?

Намеревался ли Хадиуллин использовать и использовал ли он статус судьи в деятельности по приобретению или сбыту наркотических средств?

Встречаясь с Сафиуллиным 16 мая 2020 года, знал ли Хадиуллин, что они выезжают для приобретения наркотических средств?

Помещал ли сам Хадиуллин в свою сумку пакет с наркотическими веществами, переданный Сафиуллиным?

Видел ли Хадиуллин 16 мая 2020 года, как Сафиуллин помещал пакет с нарковеществами в его сумку?

— В ходе проведенного исследования на полиграфе были выявлены устойчивые реакции, однозначно свидетельствующие о том, что Хадиуллин А.И. заведомо с Сафиуллиным Ф.Н. не договаривался, не намеревался, не использовал статус судьи, не знал, что Сафиуллин выезжает на приобретение наркотических средств, не помещал эти средства в свою сумку и не видел, как Сафиуллин помещал этот пакет, — сообщила «Реальному времени» адвокат подсудимого.

Со слов Любушкиной, следователи 3-го отдела Следкома по РТ отказались приобщать результат этого добровольного исследования к материалам дела. Предложили Хадиуллину пройти полиграф в СК в рамках назначенной судебной экспертизы. На это защиты согласия не дала.

— Да, методики аналогичные. Только эксперты разные. И у нас субъективное недоверие есть, поскольку она проводится экспертами самого Следственного комитета, — объясняет адвокат.

Разбираться в этом деле суд продолжит в ноябре.