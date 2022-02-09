Бронзовые слезы американца из сборной Татарстана

Судьба возвращает нам все, что недодала на Олимпиаде в Токио

Один промах — цена золота, долгое прицеливание — цена бронзы. Клэбо уже решил свои проблемы, Ханью только предстоит это сделать. Подробности очередного дня Олимпиады в Пекине — в репортаже «Реального времени».

«Спасибо всем людям, кто поверил в меня»

— Я чувствую благодарность, спасибо всем людям, кто поверил в меня. Я говорил, если у меня будет медаль, я закончу выступления, — прокомментировал сноубордист Виктор Уайлд завоевание бронзовой медали на дистанции параллельного слалома.

Минутами ранее он плакал, после финиша, повторяя тем самым, картину другого бронзового заезда, только у женщин, в котором отличилась словенка Глория Котник. Она затем стояла рядом с довольными чемпионкой и вице-чемпионкой. После словенки плакал уже Уайлд.

Российский американец, который был женат на новосибирской спортсменке Алене Заварзиной, выиграл две золотые медали Олимпиады в Сочи-2014, представляя Красноярск. Третью олимпийскую медаль завоевал, представляя в сборной страны Татарстан, хотя живет в Москве.

Сборная Татарстана по сноуборду одна из самых загадочных. Владислав Хадарин, не попавший в финал олимпийских соревований по слоупстайлу живет и тренируется в Италии, куда его вывезли родители в подростковом возрасте. Милена Быкова, не прошедшая во вторник в финал параллельного слалома, была выбрана «лучшей спортсменкой Татарстана 2019 года», но даже на самой церемонии не была, забрав позднее награду из рук первого заместителя министра спорта республики Халила Шайхутдинова.

Виктор Уайлд начал выступать за сборную республики сразу после олимпийского Пхенчхана. Еще на чемпионате России 2019 года в Миассе он финишировал четвертым, вслед за коллегой по сборной республики Валерием Колеговым. Пятым тогда был Дмитрий Сарсембаев из Кемерово. Прошло три года, Колегов перешел в сборную Кемеровской области, Сарсембаев, наоборот, в сборную Татарстана, а Уайлд остался верен команде Татарстана.

Фото: olympic.ru

Уайлда не «подписали» в Татарстан перед Пекином, и, судя по результатам, не особо на него рассчитывали, поскольку за три года выступлений за РОО «Федерацию фристайла и сноуборда РТ», спортсмен один раз выиграл этап Кубка страны и завоевал бронзу чемпионата России нынешнего года.

Татарстану возвращается все, что республика недополучила на летней Олимпиаде

Понятно, что Уайлда брали в сборную Татарстана за прошлые заслуги, терпеливо ожидая отдачи в виде медалей хотя бы с внутренних стартов, которых не было, не говоря уже о международных стартах. И буквально до вчерашнего дня это приглашение выглядело неоправданным. С учетом серебра прыгуна Данила Садреева, получается, что Татарстану возвращается все, что республика недополучила на летней Олимпиаде, когда в шаге от медалей остановились теннисистка Вероника Кудерметова и прыгун Никита Шлейхер.

Глобально приглашение американца в сборную России оправдалось еще в Сочи, где он завоевал два золота. По отношению к этим медалям, как и к наградам Виктора Ана не возникало никаких претензий МОК и ВАДА.

Сноуборд. Паралелльный слалом

Бенджамин Карл (Австрия). Тим Мастняк (Словения). Виктор Уальд (Россия).

Фото: olympic.ru

Квартет татарстанских хоккеисток в сборной



Жаль, что Уайлд решил уйти из спорта в свои 35 лет. Ранее серебро в скоростном спуске завоевал 41-летний французский горнолыжник Жоан Кларэ. Сейчас олимпийским чемпионом стал австриец Бенджамин Карл, которому 37 лет, соперником Вика по бронзовому финалу стал Роланд Фишналлер, которому и вовсе 42 года.

За Чехию в коньках продолжает выступать 35-летняя Мартина Сабликова, которая на своей пятой Олимпиаде финишировала пока что четвертой на дистанции 3 тысячи метров, и готовится стартовать на коронной пятикилометровке.

Касаемо места Уайлда в сборной Татарстана. В этом плане важно соотношение здесь и сейчас. Вот Константин Милюков, стартовавший в мужской одиночке, сейчас защищает цвета сборной Беларуси, Камила Валиева родилась в Казани, но представляет Москву, еще две хоккеистки Фануза Кадирова и Ландыш Фаляхова — воспитанницы татарстанского хоккея, но отсутствие в республике профессиональной команды вынуждает их играть вдалеке от родных мест.

Кстати, раз уж мы заговорили о хоккеистках, то россиянки вчера уступили Финляндии. И после двух крупных, но оправданных поражений от США и Канады, это поражение выглядело неоправданным. С другой стороны, надо помнить, что в сборной сразу восемь человек на карантине. В том числе еще две воспитанницы Татарстана Лиана Ганеева и Ольга Сосина, а также Полина Болгарева, Елена Дергачева, Виктория Кулешова, которые были переведены на самоизоляцию, сыграв ранее победный матч против Швейцарии.

Фото: olympic.ru

Санный спорт. Женщины.

Натали Гайзенбергер. Анна Беррайтер (обе Германия). Татьяна Иванова (Россия).

Татьяна Иванова. Фото: olympic.ru

Бронза Александра Терентьева и Татьяны Ивановой

Помимо третьего места Уайлда Россия во вторник забронзовела еще дважды. Отличилась саночница Татьяна Иванова и лыжник Александр Терентьев в спринте. Терентьева обошли Йоханнес Клэбо и итальянец Федерико Перрегрино, и тут необходимо отметить, что в двух лыжных спринтерских финалах не было норвежцев, за исключением Йоханнеса. Понятно, что надо подождать еще день, чтобы делать прогнозы перед эстафетой, но пока складывается впечатление, что лыжники Норвегии не на высоте.



Увы, не порадовала татарстанцев Христина Мацокина, финишировавшая на 45 месте, и выступившая хуже всех четырех заявленных россиянок.

Саночница Иванова скаталась практически в свою силу, поскольку немецкие спортсменки уже приучили весь остальной мир к тому, что занимают все места на пьедестале почета. Сейчас до медалей доехали только чемпионка и вице-чемпионка, а третья из заявленных немок финишировала седьмой. Получается, Иванова стала лучшей из представительниц остального мира.

Наконец, биатлон, где россиянин Максим Цветков остался с бронзовой медалью. Комментаторы настаивали на том, что она могла быть золотой, поскольку Максим смазал последний выстрел. Но проблема в том, что ни один из 20 выстрелов кардинально не отличаются друг от друга, и непонятно почему Цветков должен был обязательно поражать 20 мишень. Тем более, что чемпион Кентен Фийон-Майе вообще допустил два промаха, как и бронзовый призер Йоханнес Бе из Норвегии. И вот отставания от Йоханнеса в три секунды у Цветкова могло бы и не случиться, выстрели он пораньше, а не выцеливая.

Александр Терентьев. Фото: olympic.ru

Лыжный спорт. Спринт.

Йоханнес Клэбо (Норвегия). Федерико Пелегрино (Италия). Александр Терентьев (Россия).



Джаудат Абдуллин