В Татарстане в 2025 году планируют открыть три крупных спортивных центра
Три крупных спортивных центра планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году в Татарстане. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на Министерство спорта республики.
В 2025 году ожидается ввод следующих объектов: Центр развития футбола, Центр развития настольного тенниса и Центр фехтования. Также планируется продолжить открытие крытых футбольных манежей по Татарстану.
Кроме этого, в Министерстве спорта республики продолжаются обсуждения и работы по Центру фигурного катания имени Алины Загитовой.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.