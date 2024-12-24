В Татарстане в 2025 году планируют открыть три крупных спортивных центра

Фото: Динар Фатыхов

Три крупных спортивных центра планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году в Татарстане. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на Министерство спорта республики.

В 2025 году ожидается ввод следующих объектов: Центр развития футбола, Центр развития настольного тенниса и Центр фехтования. Также планируется продолжить открытие крытых футбольных манежей по Татарстану.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме этого, в Министерстве спорта республики продолжаются обсуждения и работы по Центру фигурного катания имени Алины Загитовой.



Зульфат Шафигуллин