«Ак Барс» переиграл в Москве «Динамо» в матче с 11 забитыми голами

Защитники «барсов» забросили четыре из шести шайб команды

«Ак Барс» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проигрывала по ходу встречи в две шайбы.



В составе «Ак Барса» четыре гола в матче забили защитники — дважды Никита Лямкин, по разу Никита Евсеев и Альберт Яруллин. Еще две шайбы забросил нападающий Александр Барабанов. У «Динамо» голы в активе Дмитрия Рашевского, Макса Комтуа, Кирилла Адамчука, Седрика Пакетта и Павла Кудрявцева.

Это вторая победа «Ак Барса» над «бело-голубыми» в текущем сезоне. Ранее команда Гатиятулина обыграла москвичей в Казани со счетом 5:4. «Ак Барс» впервые выиграл в Москве у «Динамо» с декабря 2020 года.

Казанцы набрали 48 очков и занимают третье место в Восточной конференции. «Динамо» осталось на четвертой строчке турнирной таблицы Запада.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)

Голы:

1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа, 02:18)

1:1 Лямкин (Сафонов, 08:50, 4х5)

2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев, 18:11)

3:1 Адамчук (Джиошвили, 23:42)

3:2 Евсеев (Яшкин, Петан, 29:44)

4:2 Пакетт (Гусев, 34:45, 5х4)

4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин, 38:05)

4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов, 40:56)

5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев, 43:19, 5х4)

5:5 Барабанов (Петан, Лямкин, 51:26, 5х4)

5:6 Лямкин (Барабанов, Петан, 53:56, 5х4)

Зульфат Шафигуллин