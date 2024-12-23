«Ак Барс» переиграл в Москве «Динамо» в матче с 11 забитыми голами
Защитники «барсов» забросили четыре из шести шайб команды
«Ак Барс» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проигрывала по ходу встречи в две шайбы.
В составе «Ак Барса» четыре гола в матче забили защитники — дважды Никита Лямкин, по разу Никита Евсеев и Альберт Яруллин. Еще две шайбы забросил нападающий Александр Барабанов. У «Динамо» голы в активе Дмитрия Рашевского, Макса Комтуа, Кирилла Адамчука, Седрика Пакетта и Павла Кудрявцева.
Это вторая победа «Ак Барса» над «бело-голубыми» в текущем сезоне. Ранее команда Гатиятулина обыграла москвичей в Казани со счетом 5:4. «Ак Барс» впервые выиграл в Москве у «Динамо» с декабря 2020 года.
Казанцы набрали 48 очков и занимают третье место в Восточной конференции. «Динамо» осталось на четвертой строчке турнирной таблицы Запада.
«Динамо» М — «Ак Барс» — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)
Голы:
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа, 02:18)
1:1 Лямкин (Сафонов, 08:50, 4х5)
2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев, 18:11)
3:1 Адамчук (Джиошвили, 23:42)
3:2 Евсеев (Яшкин, Петан, 29:44)
4:2 Пакетт (Гусев, 34:45, 5х4)
4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин, 38:05)
4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов, 40:56)
5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев, 43:19, 5х4)
5:5 Барабанов (Петан, Лямкин, 51:26, 5х4)
5:6 Лямкин (Барабанов, Петан, 53:56, 5х4)
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