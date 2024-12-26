Валиева сможет вернуться к тренировкам в группе Тутберидзе в октябре
За два месяца до завершения срока дисквалификации фигуристки
Фигуристка Камила Валиева сможет вернуться к тренировкам в группе тренера Этери Тутберидзе в октябре следующего года. Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
По антидопинговым правилам спортсменам позволено вернуться к полноценным тренировкам за два месяца до завершения дисквалификации.
— Что касается возвращения к централизованным тренировкам, то Всемирный антидопинговый кодекс говорит, что можно это делать за два месяца до окончания дисквалификации. Но в каждом конкретном случае мы дополнительно советуемся со Всемирным антидопинговым агентством или с международной федерацией, — сказала Логинова ТАСС.
Камила Валиева дисквалифицирована до 25 декабря 2025 года из-за применения допинга. Запрещенный триметазидин в допинг-пробе фигуристки был обнаружен в ходе проведения чемпионата России по фигурному катанию в декабре 2021 года. После дисквалификации Валиеву лишили большинства титулов, завоеванных в данный отрезок времени.
До своего отстранения фигуристка занималась в группе тренера Этери Тутберидзе. В период дисквалификации Валиевой запрещено участвовать в централизованных тренировках с тренером.
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