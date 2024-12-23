Эксперт похвалил игру «Ак Барса» Гатиятулина в обороне

Фото: Динар Фатыхов

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Анатолий Емелин оценил игру защитников «Ак Барса» при Анваре Гатиятулине. Эксперт считает, что тренер выстроил в казанской команде плотную оборону.

По словам Емелина, успешная игра в защите станет решающим фактором в матче с московским «Динамо».

— Предсказуемая атака «Динамо» часто буксует, встречаясь с грамотно выстроенными схемами игры в защите. Что-что, а плотную оборону Гатиятулин выстроить в Казани успел, — заявил Емелин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Динамо» и «Ак Барсом» состоится в Москве 23 декабря в 19.30 по московскому времени. Недавно команда Гатиятулина обыграла «бело-голубых» в Казани со счетом 5:4.



В 34 матчах нынешнего сезона «Ак Барс» пропустил 77 шайб. Это лучший результат в Восточной конференции, а также второй по всей лиге. Меньше казанцев в чемпионате пропустил только лидирующий в турнире ярославский «Локомотив» (63 гола в 39 играх).

Зульфат Шафигуллин