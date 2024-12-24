Спортсмен года Нияз Билалов: «Я влюблен в дзюдо»
Спортсменом года РТ среди мужчин стал дзюдоист Нияз Билалов — двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призер летних Универсиад 2015 и 2017 годов, чемпион Игр БРИКС и серебряный призер турнира Большого шлема.
— Наконец-то заслужил титул спортсмена года, чему очень рад. Сейчас готовлюсь к международным стартам в феврале. Тяжелее всего в этом сезоне далась победа на чемпионате России по дзюдо. Главной поддержкой были жена, ребенок и родители — семья всегда рядом. Сын, глядя на меня, каждый вечер просит: «Давай бороться, давай бороться!» Приходится даже после тренировки проводить с ним еще один спарринг. Я влюблен в дзюдо, и эти чувства мотивируют меня продолжать тренировки даже в самых непростых условиях, — поделился Нияз Билалов.
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