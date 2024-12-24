Фигуристке Загитовой отказали в выдаче гранта на сумму около 75 млн рублей

Президентский фонд отклонил заявку олимпийской чемпионки

Фото: Руслан Ишмухаметов

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой отказали в выдаче гранта на проведение ледового шоу «Алые паруса».

Фигуристка обращалась в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) с заявкой на выделение 74 798 618 рублей. Шоу должно было состояться в Санкт-Петербурге в первой половине следующего года.

На официальном сайте ПФКИ заявка Загитовой на грант выделена статусом «Проект не получил поддержки».

— Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали, — отреагировала на случившееся фигуристка в своих соцсетях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подача Загитовой заявки на грант в ПФКИ вызвала ранее большое негодование у болельщиков. Возмущение вызвала графа «софинансирование», в котором фигуристка указала 0 рублей, что интерпретировали как желание провести ледовое шоу полностью за счет государства.



Загитова в декабре 2019 года официально объявила о приостановке профессиональной карьеры. С тех пор фигуристка не заявлялась на официальные турниры.

Зульфат Шафигуллин