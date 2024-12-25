«Ак Барс» разгромно проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо» со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина во второй раз в сезоне уступили минчанам.



В составе победителей голами отметились Брэйди Лайл, Илья Усов, Сэм Энас, Даниил Липский и Вадим Мороз. За «Ак Барс» единственную шайбу забросил Александр Барабанов, реализовав буллит в третьем периоде.

После пятого пропущенного гола Тимур Билялов был заменен на Амира Мифтахова.

Пять дней назад минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани со счетом 3:1.

Команда Дмитрия Квартальнова набрала 45 очков после 38 матчей и занимают седьмое место на Западе. Казанцы остались на третьей строчке с 48 баллами в 36 играх.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 декабря в Казани с «Трактором» в 19.00 по московскому времени.

«Динамо» Мн — «Ак Барс» — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 Лайл (Пинчук, Энас, 09:15)

2:0 Усов (Липский, 10:13)

3:0 Энас (Пинчук, 16:37)

4:0 Липский (33:20)

5:0 Мороз (Шипачев, Гросс, 34:11, 6х5)

5:1 Барабанов (52:52, ШБ)

Зульфат Шафигуллин