Защитник «Ак Барса» Лямкин возглавил рейтинг лучших игроков КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила рейтинг лучших игроков чемпионата по итогам игровой недели. В список вошли сразу четыре хоккеиста казанского «Ак Барса».
Лучшим игроком КХЛ на сегодняшний день является защитник «барсов» Никита Лямкин. В понедельник хоккеист помог «Ак Барсу» обыграть в Москве «Динамо» (6:5), набрав 4 (2+2) очка. В тройку лучших вошел форвард казанцев Илья Сафонов.
Второе место в рейтинге игроков КХЛ занимает нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа. Замыкает список защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер.
Рейтинг лучших игроков КХЛ рассчитывается на основе множества статистических показателей. К таковым можно отнести среднее количество отраженных бросков (для вратарей), силовые приемы, показатели полезности и результативности.
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 48 баллами в 35 играх.
Лямкин в текущем сезоне КХЛ провел 35 матчей, забил 5 голов и отдал 23 голевые передачи. Защитник побил личный рекорд результативности, который ранее составлял 20 набранных очков за чемпионат.
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