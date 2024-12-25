УНИКС победил пермскую «Парму» в чемпионате Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов

Казанский УНИКС одержал победу над пермской «Пармой» в последнем в 2024 году матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 103:92 (26:21, 30:21, 26:29, 21:21).

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал разыгрывающий Маркос Найт, набрав 28 очков за игру, а также он осуществил четыре подбора и три перехвата.

В «Парме» самым результативным игроком стал разыгрывающий Алекс Хэмилтон с 18 очками, четырьмя подборами, тремя перехватами и одним блокшотом.

Следующая игра УНИКСа состоится уже в 2025 году с «Зенитом» на домашней площадке казанцев — 5 января.

Напомним, что прошлая встреча «Зенита» и УНИКСа завершилась победой бело-зеленых. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина