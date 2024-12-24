Экс-форвард «Ак Барса» Станислав Галиев расторг контракт с «Авангардом»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Станислав Галиев расторг контракт с «Авангардом». Об этом сообщается на официальном сайте омского клуба.

«Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Станислав Галиев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Клуб благодарит Станислава за игру и желает ему успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении пресс-службы.

Галиев перешел в «Авангард» в конце июля, заключив однолетний контракт с омичами. В составе омской команды нападающий провел 33 матча, забил два гола и отдал пять ассистов. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард забросил 134 шайбы и 125 раз ассистировал партнерам в 498 играх турнира.



Олег Исаков / realnoevremya.ru

До перехода в «Авангард» Галиев пару сезонов выступал за казанский «Ак Барс». В августе хоккеист признался, что готов был остаться в Казани, однако предложение о продлении контракта поступило от «барсов» уже после перехода в новый клуб.

Зульфат Шафигуллин