«Веселые старты» прошли в «Оргсинтезе»

В детских соревнованиях на призы СК «Синтез» приняли участие 40 юных спортсменов

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Проводить детские соревнования на призы СК «Синтез» накануне новогодних праздников стало хорошей традицией. В этом году турнир по плаванию для начинающих в формате «Веселых стартов» был организован в плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани.

Всего в соревнованиях приняли участие более 40 юных спортсменов. Вместе с воспитанниками казанской спортивной академии WATER DREAM, которую основали ватерполистка Екатерина Пантюлина и представительница синхронного плавания Милена Маретич, на старт вышли представители двух челябинских СДЮШ — из сел Аргаяши и Кунаша.

Помимо детских индивидуальных заплывов, организаторы провели комбинированные эстафеты, в которых приняли участие как родители ребят, так и действующие чемпионы России — ватерполисты «КОС-Синтез».

предоставлено СК «Синтез»

По словам одного из участников, президента Федерации прыжков в воду Республики Татарстан Ефима Климова, который выступал в эстафете вместе с дочкой Паулиной, турнир получился динамичным и увлекательным.

«Дети ждали этих соревнований и много к ним готовились, — отметил Ефим Климов. — Очень важно, что здесь не было проигравших: каждый юный спортсмен получил сладкий подарок и медаль, которая будет отличным стимулом для дальнейших тренировок и свершений!»

СК «Синтез» предусмотрел специальные призы для родителей, наиболее ярко проявивших себя во время эстафеты, а также подарил комплект игровых шапочек гостям из Челябинска.

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