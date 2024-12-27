Московское «Динамо» подписало до конца сезона КХЛ форварда Бурмистрова

Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Контракт хоккеиста с «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона 2024/25. Бурмистров перешел на правах неограниченно свободного агента. 33-летний нападающий находился без клуба с лета 2024 года.

Прошлый сезон Бурмистров провел в составе московского «Спартака», куда перешел после окончания контракта с магнитогорским «Металлургом». Также хоккеист в свое время выступал за «Ак Барс», «Салават Юлаев» и ряд клубов Северной Америки.

Бурмистров является обладателем Кубка Гагарина и чемпионом мира в составе сборной России. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард сыграл 484 игры и набрал 170 (50+120) очков за результативность.

Ранее московское «Динамо» дважды проиграло казанскому «Ак Барсу» — 4:5 и 5:6.

Зульфат Шафигуллин