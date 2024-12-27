«Ак Барс» обменял защитника Юдина в СКА на Фальковского

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин перешел в СКА в результате обмена с питерским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

«Ак Барс» и СКА произвели обмен с участием двух защитников. В результате сделки Юдин перешел в питерский клуб, в обратном направлении отправился Степан Фальковский.

Юдин выступал за «Ак Барс» с сентября 2018 года, перейдя из московского «Спартака». В нынешнем сезоне защитник провел за команду 27 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Защитник сборной Белоруссии Фальковский играл за СКА с 2018 года. В текущем сезоне в активе хоккеиста 29 игр в чемпионате, две заброшенные шайбы и пять голевых передач.

Некоторые источники сообщают, что у Юдина случился конфликт с одним из представителей тренерского штаба «Ак Барса». В предыдущие годы защитник считался лидером обороны казанской команды.

В пятницу, 27 декабря, установлен дедлайн на переход хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Зульфат Шафигуллин