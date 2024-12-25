Форвард «Ак Барса» Коршков поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам хоккеиста, «барсам» необходимо взять реванш за недавнее поражение от минчан в Казани.

— Быстрая команда. Нам следует избежать тех ошибок, которые были в казанском матче. Соперник играет в своих стенах, болельщики погонят «Динамо» вперед с первых минут. Тем более остался должок, надо его вернуть, — приводит слова Коршкова пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пять дней назад «Ак Барс» проиграл в Казани минскому «Динамо» со счетом 1:3. После 35 сыгранных матчей команда Анвара Гатиятулина занимает третье место в Восточной конференции с 48 очками. Команда «Динамо» идет седьмой в турнирной таблице Запада с 43 баллами в 37 играх.



Матч в Минске начнется в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин