Чемпионат Европы по плаванию в 2028 году запланирован в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионат Европы по плаванию в 2028 году пройдет в Казани. Об этом со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова сообщает корреспондент «Реального времени».

Европейское первенство официально включено в соревновательный календарь. Леонов заявил, что существует договоренность с European Aquatics о проведении в Казани чемпионата Европы по плаванию в 2028 году.

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