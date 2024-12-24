Чемпионат Европы по плаванию в 2028 году запланирован в Казани
Чемпионат Европы по плаванию в 2028 году пройдет в Казани. Об этом со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова сообщает корреспондент «Реального времени».
Европейское первенство официально включено в соревновательный календарь. Леонов заявил, что существует договоренность с European Aquatics о проведении в Казани чемпионата Европы по плаванию в 2028 году.
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