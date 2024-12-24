Форвард «Коламбуса» Воронков забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Экс-хоккеист «Ак Барса» проводит свой второй сезон в Северной Америке

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков довел свой лицевой счет до 10 шайб за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард отметился дублем в ворота «Монреаля» и принес победу команде — 5:4.

Для Воронкова эти голы стали 9-м и 10-м в текущем сезоне НХЛ. По итогам встречи российского форварда признали второй звездой игры с «Монреалем». Всего в активе нападающего 19 (10+9) результативных очков в 26 матчах при полезности «+5».

Права на Воронкова в России закреплены за «Ак Барсом». В основном составе казанского клуба нападающий провел пять сезонов до отъезда в НХЛ. Ранее сообщалось, что Воронков может вернуться в «Ак Барс», однако теперь этот переход отложен.

Зульфат Шафигуллин