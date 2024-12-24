Форвард «Коламбуса» Воронков забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ
Экс-хоккеист «Ак Барса» проводит свой второй сезон в Северной Америке
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков довел свой лицевой счет до 10 шайб за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард отметился дублем в ворота «Монреаля» и принес победу команде — 5:4.
Для Воронкова эти голы стали 9-м и 10-м в текущем сезоне НХЛ. По итогам встречи российского форварда признали второй звездой игры с «Монреалем». Всего в активе нападающего 19 (10+9) результативных очков в 26 матчах при полезности «+5».
Права на Воронкова в России закреплены за «Ак Барсом». В основном составе казанского клуба нападающий провел пять сезонов до отъезда в НХЛ. Ранее сообщалось, что Воронков может вернуться в «Ак Барс», однако теперь этот переход отложен.
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