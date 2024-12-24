Екатерина Кошкина и Нияз Билалов — спортсмены года Татарстана

Фото: Мария Зверева

Итоги спортивного года Татарстана подвели на торжественной церемонии «Спортсмен года РТ — 2024». Церемония награждения прошла в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

В номинации «Лучший спортсмен Республики Татарстан» среди женщин победила мастер спорта России по вольной борьбе, чемпионка Игр БРИКС Екатерина Кошкина.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди мужчин лучшим стал мастер спорта России по дзюдо Нияз Билалов, в активе которого победы на Играх БРИКС и серебряная медаль турнира Большого шлема.

Лучшим спортсменом с ограниченными возможностями здоровья стали серебряный призер чемпионата Европы по шашкам среди инвалидов всех категорий Альбина Давлетшина, победитель межрегионального физкультурно-спортивного мероприятия Паралимпийского комитета России для ветеранов СВО «Герои нашего времени» по пулевой стрельбе Дмитрий Голубцов, а также серебряный призер первенства России по фехтованию для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата Адель Кирилов.



Лучшим спортсменом Татарстана по неолимпийским видам спорта среди женщин стала чемпионка Игр БРИКС по борьбе на поясах Дина Гизатулина, среди мужчин — чемпион России и Игр БРИКС по корэш Радик Салахов.



В прошлом году лучшими спортсменами Татарстана были признаны пловчиха Софья Дьякова и гимнаст Даниел Маринов.

Дарья Беззубова