Леонов — о центре Загитовой в Казани: «Финализация проекта ожидается в конце января»

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о ходе реализации центра фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани. Глава ведомства назвал вопрос финансирования главной проблемой проекта.

— Это не типовой ледовый каток, а более модернизированный объект. Для фигуристов нужен не только лед, но и залы. Финализация проекта ожидается в конце января. Основной вопрос сейчас в финансировании. Мы обещали реализовать этот проект, мы много общаемся с Алиной. Она активно занимается подбором профессионалов в тренерский штат, — передает слова Леонова корреспондент «Реального времени».

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Центр фигурного катания имени Алины Загитовой должен появиться в Казани на месте старого стадиона «Водник». Договоренность об открытии спортивного объекта была достигнута на встрече Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года.



Позднее сообщалось, что строительство школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой планировалось завершить к лету 2024 году.



Зульфат Шафигуллин