Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в Москве в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется сегодня в 19.30 по московскому времени.

Ячменев уверен, что в игре с «Динамо» ключевым станет вопрос дисциплины игроков.

— Будет хороший накал, соперники друг друга стоят, никто не намерен уступать. Приложим максимум усилий для победы. Ключевое? Дисциплина. Нужно придерживаться плана на игру, не давать сопернику дополнительных шансов у наших ворот, — приводит слова Ячменева пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 46 очками. Московское «Динамо» идет четвертым в турнирной таблице Запада с 49 баллами.

В первой игре команд в Казани «Ак Барс» обыграл соперника со счетом 5:4. Всего казанцы в очном противостоянии с «Динамо» выиграли 22 матча из 41 в истории КХЛ.

Зульфат Шафигуллин