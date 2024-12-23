«Ак Барс» сразится в гостях с московским «Динамо» в матче КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в гостях с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Алексея Кудашова попробует взять реванш за недавнее поражение от «барсов» в Казани со счетом 4:5.

«Динамо» после 37 матчей занимает четвертое место в Западной конференции с 49 очками. В последних четырех играх чемпионата подопечные Кудашова одержали три победы, пропустив в каждом из них по две шайбы.

«Ак Барс» идет на третьем месте в Восточной конференции с 46 очками в 34 матчах. После паузы на игры сборных команда Анвара Гатиятулина обыграла в Казани «Салават Юлаев» (3:2) и проиграла минскому «Динамо» (1:3).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Три дня назад «бело-голубые» объявили о расставании с вратарем Хантером Миской. Американский голкипер отметился курьезной пропущенной шайбой в игре в Казани, по ошибке оставив ворота пустыми. Вместо него в «Динамо» подписали лучшего вратаря первой части сезона Владислава Подъяпольского из «Лады».



В Москве «Ак Барсу» не смогут помочь защитник Дмитрий Юдин и нападающий Никита Дыняк. Оба хоккеиста не поехали с командой на выездную серию. Сообщалось, что Дыняк пропустит матчи казанцев из-за простуды, а Юдин может быть обменян в другой клуб. Дедлайн трансферных сделок в КХЛ установлен на 27 декабря.



«Ак Барс» ведет по количеству побед над «Динамо» в очных противостояниях в лиге. Всего команды провели между собой 41 матч, в 22 из них побеждали казанцы. При этом «Ак Барс» четыре года не может обыграть «бело-голубых» в Москве — с 24 декабря 2020 года, когда победили 7:2.

В прямом эфире московский матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин