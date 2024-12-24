Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил замену вратаря в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о причине, побудившей его заменить вратаря Амира Мифтахова в матче с московским «Динамо». Встречу в Москве доигрывал голкипер казанцев Тимур Билялов. Мифтахов был заменен после третьего пропущенного гола в начале второго периода.

— Нужно было переворачивать игру, с этим связана замена вратаря. Были серии, когда Тимур играл более двух матчей, а сегодня Амир начинал четвертый матч подряд. У нас есть тандем, далеко не загадываем, идем шаг за шагом, — сказал Гатиятулин после игры в Москве.

«Ак Барс» переиграл московское «Динамо» в гостях со счетом 6:5. По ходу встречи казанцы проигрывали сопернику в две шайбы — 0:2 и 1:3, однако смогли отыграться. Дублем в составе «барсов» отметились Никита Лямкин и Александр Барабанов. Четыре из шести шайб в команде Гатиятулина забили защитники.

«Ак Барс» остался на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками. В следующем матче «барсы» сыграют в Минске 25 декабря с местным «Динамо» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин