Слуцкий — о работе в «Рубине»: «Это апофеоз моего счастья»

Фото: Ринат Назметдинов

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал время работы в казанском «Рубине» апофеозом своей счастливой жизни.

— Я тебе могу сказать: время с моего начала работы в «Рубине» до отъезда игроков самое счастливое в моей тренерской деятельности. Не самое успешное, не самое продуктивное, а самое счастливое, — сказал Слуцкий.



По его словам, пиком счастья стал его 50-летний юбилей, который он отмечал, будучи главным тренером «Рубина».

— Вот это 50-летие, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Это апофеоз моего счастья. Даже если посмотреть, что было дальше, все равно у меня чувство счастья перевешивает то, что случилось в эти последние два месяца и как дальше развивалась ситуация, — сказал тренер в интервью Нобелю Арустамяну.

Реальное время / realnoevremya.ru

Леонид Слуцкий работал в казанском «Рубине» с 19 декабря 2019 по 15 ноября 2022 года. За время его работы клуб успел поучаствовать в квалификации Лиги конференций, а также вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ). В РПЛ казанцы выступали непрерывно с 2004 года.



«Рубин» вернулся в Премьер-лигу под руководством Рашида Рахимова на следующий год после вылета. Казанская команда выиграла турнир Первой лиги, заняв первое место в турнирной таблице.

На сегодняшний день Слуцкий работает главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

Зульфат Шафигуллин