Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил поражение от минского «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о причине поражения от минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда проиграла с крупным счетом 1:5, проигрывая по ходу игры в пять шайб.

— Не первый раз в сезоне сталкиваемся с тем, что после яркого, эмоционального матча не получается следующая игра. Наверное, этих эмоций не хватало. Соперник превосходил нас в движении, и мы ошибались больше обычного, за что нас наказали. «Динамо» показало хорошую реализацию, — сказал Гатиятулин.

Ранее минское «Динамо» обыграло «барсов» в Казани со счетом 3:1. До игры в Минске «Ак Барс» в красивом стиле переиграл в гостях московское «Динамо» (6:5). Перед казанской встречей с минчанами команда Гатиятулина также отметилась победой в сложном матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).



«Ак Барс» после 36 игр набрал 48 очков и занимает третье место в Восточной конференции. От лидирующих «Трактора» и «Салавата Юлаева» команда отстает на четыре балла.

Зульфат Шафигуллин