ОКР будет просить смягчить условия допуска российских фигуристов на турниры

Фото: Руслан Ишмухаметов

Россия будет требовать смягчить правила допуска российских фигуристов на международные турниры. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев.

— Будем работать с международными федерациями, наши все федерации в контакте. Пока это постепенное движение. Условия драконовские, но будем их требовать смягчить. Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями, — сказал Дегтярев РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На прошлой неделе Международный союз конькобежцев (ISU) вернул фигуристам из России возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры — 2026.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года россияне выступали исключительно на внутренних турнирах по фигурному катанию.

Зульфат Шафигуллин