Татарстанец Ардашев выиграл лыжный марафон, обойдя Большунова

Фото: Максим Платонов

Представитель сборной Татарстана Сергей Ардашев стал победителем лыжного марафона на 50 км в Кирово-Чепецке. Гонка должна была состояться в прошлом сезоне, однако из-за теракта в «Крокусе» ее перенесли на неопределенный срок.

Ардашев преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 32,7 секунды. На финише татарстанец опередил олимпийского чемпиона Александра Большунова на 0,7 секунды. Третьим стал Павел Соловьев, отставший от победителя на 1,6 секунды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сергей Ардашев лидирует в общем зачете Кубка России по итогам стартовых четырех этапов. Следующий этап пройдет с 16 по 19 января в Казани.

Большунов еще ни разу не выигрывал в текущем сезоне. В межсезонье лыжник перешел в сборную Татарстана из команды Архангельской области. В прошлом сезоне Большунов выиграл 23 гонки подряд во всех российских турнирах.

Зульфат Шафигуллин