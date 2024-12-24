В Татарстане за год потратили 668 млн рублей на капитальный ремонт спортивных объектов
В Татарстане потратили свыше 668 миллионов рублей на капитальный ремонт спортивных объектов в 2024 году. Об этом сообщили «Реальному времени» в Министерстве спорта республики.
Общая сумма затрат Татарстана на капитальный ремонт спортивных сооружений в 2024 году составила 668,5 млн рублей.
Программой капитального ремонта охвачено 19 спортивных объектов в 14 муниципальных образованиях Республики Татарстан. По 18 объектам были проведены строительно-монтажные работы, по одному объекту выполнены проектно-изыскательские работы.
Ранее стало известно о введении трех спортивных центров в эксплуатацию в Татарстане в 2025 году.
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