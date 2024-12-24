«Нефтехимик» крупно проиграл в гостях «Северстали» в матче КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Нефтехимик» проиграл в Череповце «Северстали» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева уступила в третьей игре подряд.

В составе победителей дублем отметился Алексей Кручинин, еще по разу отличились Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин. Единственную шайбу у нижнекамцев забросил Жан-Себастьен Ди.

«Нефтехимик» остался на 8-м месте турнирной таблицы Восточной конференции с 36 очками. Нижнекамцы проиграли три последних матча в чемпионате — «Авангарду» (3:4ОТ), ЦСКА (4:7) и теперь «Северстали» (1:4).

Следующую игру «Нефтехимик» проведет в Нижнекамске 27 декабря с ЦСКА в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин