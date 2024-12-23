КХЛ включила две игры «Ак Барса» в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 попали две игры «Ак Барса» — в Москве против «Динамо» и дома с «Трактором».



В топ-5 игр недели в КХЛ попало «эль-классико» между «Металлургом» и «Авангардом», а также армейское и уральское дерби: ЦСКА — СКА (25 декабря) и «Автомобилист» — «Трактор» (26 декабря).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы сыграют с московским «Динамо» 23 декабря в понедельник, в 19.30 по московскому времени. Матч с лидером Восточной конференции челябинским «Трактором» намечен на 28 декабря в субботу, в 19.00 по московскому времени.

Ранее КХЛ не включила «татарстанское дерби» между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в число пяти топ-игр недели.

Зульфат Шафигуллин