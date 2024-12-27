Тренер СКА Ротенберг оценил трансфер Юдина из «Ак Барса»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал долгожданным переход защитника Дмитрия Юдина из «Ак Барса». Клубы произвели обмен с участием двух хоккеистов, в результате которого в Казань отправился Степан Фальковский.

Ротенберг считает, что Юдин способен стать лидером не только на льду, но и в раздевалке команды.

— Провели важный трансфер — в СКА возвращается защитник Дмитрий Юдин, который много лет провел в нашей системе, выигрывал с клубом Кубок Гагарина. Мы долго пытались его вернуть, и вот наконец-то это стало возможным. Хорошо знаем, на что способен Дима, он подходит под наш стиль игры, может быть лидером не только на льду, но и в раздевалке — с радостью приветствую его возвращение в СКА, — написал Ротенберг в соцсетях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юдин выступал за «Ак Барс» с сентября 2018 года, перейдя из московского «Спартака». В системе СКА защитник был с 2012 по 2016 годы, выступая преимущественно в основной команде.



Ранее некоторые источники сообщали о возможном конфликте Юдина с представителем тренерского штаба «Ак Барса».



Зульфат Шафигуллин