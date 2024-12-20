«Ак Барс» проиграл в Казани минскому «Динамо» в матче КХЛ

Команда Квартальнова увезла из Татарстана победу

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани минскому «Динамо» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала серию из шести игр подряд с набранными очками.

В составе «Ак Барса» единственную шайбу в матче забросил Дмитрий Яшкин при счете 0:2. У победителей авторами голов стали Александр Волков — оформил дубль, и Андрей Стась.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» упустил возможность выйти в лидеры Восточной конференции. В активе казанцев осталось 46 очков, на два балла больше у лидирующих «Трактора» и «Салавата Юлаева».



Минское «Динамо» осталось на 7-м месте Запада с 42 очками. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла третий гостевой матч в чемпионате подряд.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 декабря в Москве с местным «Динамо» в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Динамо» Мн — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Волков (Энас, 04:52, 5х4)

0:2 — Стась (Бориков, Хэмилтон, 15:40)

1:2 — Яшкин (Семенов, Миллер, 38:20)

1:3 — Волков (Пышкайло, 59:30)

Зульфат Шафигуллин