ЦСКА подписал до конца сезона КХЛ нападающего Галиева

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Станислав Галиев продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Контракт хоккеиста с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона 2024/25. Ранее во вторник Галиев расторг действующий трудовой договор с омским «Авангардом» по обоюдному согласию сторон. В ЦСКА хоккеист перешел на правах неограниченно свободного агента.

До перехода в «Авангард» Галиев пару сезонов выступал за казанский «Ак Барс». В августе хоккеист признался, что готов был остаться в Казани, однако предложение о продлении контракта поступило от «барсов» уже после перехода в новый клуб.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

В составе омской команды нападающий провел 33 матча, забил два гола и отдал пять ассистов. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард забросил 134 шайбы и 125 раз ассистировал партнерам в 498 играх турнира.



Зульфат Шафигуллин